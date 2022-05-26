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Финансы Экономика и бизнес

Невыгодно и бессмысленно: "Ваш инвестор" рассказывает, почему залоговым МФО не нужен автомобиль заемщика

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До сих пор часть граждан ассоциирует микрофинансовые организации с негативными образами: огромные проценты, угрозы коллекторов. За последние годы на рынке МФО произошло очень много изменений, усилился госконтроль, взялись за "черных" кредиторов. Тем не менее некоторые мифы живы до сих пор. Если говорить о компаниях, выдающих займы под залог авто и ПТС, то тут главный миф - мнение о том, что их главная цель - отобрать у клиента его автомобиль. Артем Шилин, менеджер по связям с общественностью сервиса займов "Ваш инвестор" рассказывает, почему МФО не заинтересованы в отъеме авто у клиента.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Это невыгодно

Мы получаем прибыль за счет процентов по займу, а не за счет продажи залоговых автомобилей. Смешно говорить, но если бы было наоборот, то все залоговые МФО уже давно бы позакрывались ввиду "естественной убыли" предметов залога. Напротив, мы заинтересованы в том, чтобы человек в будущем при необходимости вновь обратился к нам. Каким "тяжелым" не был бы заемщик, никто не станет забирать у него автомобиль, потому что это значит потерять клиента навсегда. Поэтому "Ваш инвестор" всегда идет навстречу людям, которые по тем или иным причинам не могут выполнить своих обязательств по займу. Как результат, половина клиентов обращается к нам повторно.

Репутация

Для микрофинансовой организации репутация - это буквально все. Мы постоянно находимся под пристальным вниманием СМИ и общественности, не проходит и года, чтобы кто-нибудь из политиков не попытался запретить микрофинансовую деятельность. "Ваш инвестор" за 10 лет на рынке вложил немало сил как в собственную репутацию, так и в имидж отрасли. За все это время мы ни разу не оказывались в центре скандала и точно не стремимся туда попасть. Поэтому мы не работаем с коллекторскими агентствами, а в самом крайнем случае, если все же приходится инициировать продажу залогового авто, мы действуем строго через суд.

Это "головная боль"

Причем еще непонятно, для кого больше, - для нас или для клиента. Это только звучит просто: "Если не платить заем - у тебя заберут автомобиль". На деле же процедура реализации залогового автомобиля может начаться только по решению суда. Даже если клиент взял заем в "Ваш инвестор" под стоянку и автомобиль находится у нас, он все равно принадлежит заемщику, и только представители органов власти по решению суда могут совершать с ним какие-либо действия. В нашей практике таких случаев буквально единицы, и, как правило, обходится без конфликтов - зачастую клиент сам инициирует продажу авто не столько из-за нас, сколько по личным соображениям. Сразу стоит сказать, что нужно быть злостным неплательщиком, чтобы дело дошло до суда.

Подать заявку на заем под залог авто можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.

Материал подготовлен сервисом займов "Ваш инвестор" (ООО ЦФР ВИ). Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

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