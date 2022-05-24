"Водный сигнал" переезжает в Telegram

Теперь обращения самарцев по аварийным ситуациям на уличных сетях водоснабжения и водоотведения будут приниматься в мессенджере Telegram по номеру +7-917-013-70-07.

В течение четырех лет инженеры центральной диспетчерской службы "РКС-Самара" принимали обращения жителей через сервис "Водный сигнал". Каждый самарец, обнаруживший проблемы на уличных сетях водоснабжения и водоотведения — утечки холодной воды, изливы канализации, открытые колодцы, — мог сбросить сообщение и фото через мессенджеры WhatsApp и Viber.

С 1 июня 2022 года "Водный сигнал" "РКС-Самара" переходит в мессенджер Telegram по номеру +7-917-013-70-07.

До конца мая будут работать все мессенджеры, а затем для приема сообщений об аварийных ситуациях на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения города Самары останется только Telegram.