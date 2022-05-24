"Водный сигнал" переезжает в Telegram

Теперь обращения самарцев по аварийным ситуациям на уличных сетях водоснабжения и водоотведения будут приниматься в мессенджере Telegram по номеру +7-917-013-70-07.
В течение четырех лет инженеры центральной диспетчерской службы "РКС-Самара" принимали обращения жителей через сервис "Водный сигнал". Каждый самарец, обнаруживший проблемы на уличных сетях водоснабжения и водоотведения — утечки холодной воды, изливы канализации, открытые колодцы, — мог сбросить сообщение и фото через мессенджеры WhatsApp и Viber.
С 1 июня 2022 года "Водный сигнал" "РКС-Самара" переходит в мессенджер Telegram по номеру +7-917-013-70-07.
До конца мая будут работать все мессенджеры, а затем для приема сообщений об аварийных ситуациях на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения города Самары останется только Telegram.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается