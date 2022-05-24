Директор фирмы из Самарской области задолжал сотрудникам полмиллиона рублей

В Большеглушицком районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам ООО "Волна". Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с июня 2021 г. по март 2022 г. руководство фирмы не платило работникам и задолжало более 500 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.