Директор фирмы из Самарской области задолжал сотрудникам полмиллиона рублей

В Большеглушицком районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам ООО "Волна". Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с июня 2021 г. по март 2022 г. руководство фирмы не платило работникам и задолжало более 500 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне