Доверчивый тольяттинец "инвестировал" в мошенника

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества под видом инвестирования. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В начале мая 2022 г. жителю Тольятти позвонил злоумышленник и предложил инвестировать деньги в брокерскую компанию ООО "ФинанФорекс". Мужчина поверил мошеннику и лишился 548 тыс. руб., которые перевел ему со своих банковских карт.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне