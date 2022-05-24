Самарчанку будут судить за смерть мужа

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в смерти мужа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе 2022 г. нетрезвая женщина поссорилась с пьяным мужем у себя дома на ул. Серноводской и ударила его кухонным ножом.

Потерпевший скончался.