Самарчанку будут судить за смерть мужа

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в смерти мужа. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в январе 2022 г. нетрезвая женщина поссорилась с пьяным мужем у себя дома на ул. Серноводской и ударила его кухонным ножом.
Потерпевший скончался.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне