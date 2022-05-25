16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
70% самарцев справляются со стрессом с помощью путешествий Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок" "Вместе весело шагать": юным самарцам подарили путеводители по городу СГИК подписал соглашение с Музыкальной академией Ларисы Долиной Порядка 650 тыс. человек посетили "Фестивальные городки" XXX "Российской студенческой весны" в Самаре

Общество

70% самарцев справляются со стрессом с помощью путешествий

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Около трети самарцев (32%) стали больше волноваться в последние месяцы. Согласно результатам исследования на основе опроса аналитического агентства А2:Research и данных сервиса Яндекс Путешествия, 42% самарцев испытывают стресс ежедневно, а 13% опрошенных сталкиваются с волнениями каждый рабочий день.

Работа стала главным источником стресса почти для половины самарцев (42%), у 31% опрошенных беспокойство вызывают новости. Респондентов также волнуют проблемы в отношениях (16%), в семье (10%) и бытовые вопросы (9%). Меньше всего беспокойства у участников опроса из Самары вызывают проблемы в учебе (4%) и с друзьями (3%).

Из-за стресса 28% самарцев чувствуют себя подавленными. 21% вымещают раздражение на близких и коллегах. Каждый пятый опрошенный в периоды стресса часто плачет, 16% респондентов переедают и чувствуют апатию.

70% самарцев поделились, что путешествия помогают им справиться со стрессом. Среди других способов борьбы с переживаниями опрошенные назвали прослушивание музыки (26%) и чтение (19%). 13% респондентов любят отдыхать, просто ничего не делая, и заниматься своим хобби, а 12% расслабляются в СПА.

Для 28% самарцев путешествия — это способ вырваться из рутины. 17% видят в путешествиях возможность забыть о проблемах, а 13% смена обстановки помогает отдохнуть от работы. Чтобы справиться со стрессом, 35% самарцев предпочитают отдых на море, 24% опрошенных любят расслабиться в загородном отеле или на даче. Для снятия напряжения каждый пятый житель Самары отправляется в другой город, а 17% респондентов выбирают кемпинг.

44% самарцев уже начали планировать будущую поездку, а 41% опрошенных мечтают отправиться в путешествие в ближайшее время. По текущим данным Яндекс Путешествий, наибольшей популярностью среди россиян пользуются отели на курортах Краснодарского края — Сочи, Анапа и Геленджик. В среднем туристы уезжают туда на 6 ночей и тратят около 4 500 рублей за ночь. В пятерку самых популярных направлений также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (средняя цена за ночь — 5 080 рублей), Москва и Московская область (4 000 рублей), Крым (4 900 рублей) и Татарстан (4 800 рублей).

Чтобы избавиться от переживаний, самарцы предпочитают путешествовать с семьей (32%) и с любимым человеком (26%). Главными составляющими антистрессового отдыха участники опроса назвали красивые виды (35%), вкусную еду (33%) и хороший сервис (20%). Самарцам также важны наличие бара в отеле (18%), удобная кровать в номере (13%) и быстрый Wi-Fi (10%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

Юным самарцам подарили путеводители по городу

Юным самарцам подарили путеводители по городу

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В Самаре на площади Куйбышева прошли парад в честь Дня Победы и шествие "Бессмертного полка"

В Самаре на площади Куйбышева прошли парад в честь Дня Победы и шествие "Бессмертного полка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5