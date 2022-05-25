Житель Самарской области выстрелил из "травмата" в ремонтника

В Приволжском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за стрельбы из травматического пистолета. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел днем на сельской улице. По версии следствия, ехавшего на машине 51-летнего мужчину, который занимался ремонтом, остановил 25-летний бывший клиент. Возник конфликт, младший из оппонентов сходил домой за "травматом" и дважды выстрелил в грудь ремонтнику.
Пострадавшего госпитализировали.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия"). У подозреваемого изъяли травматический пистолет "ИЖ-79-9Т".
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне