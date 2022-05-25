Россельхозбанк запустил подкасты для фермеров

На цифровой платформе Россельхозбанка RSHB DIGITAL появился раздел подкастов, предназначенных для фермеров. На данный момент в разделе созданы два тематических блока, в ближайшее время появится третий. Они будут ориентированы на публикацию полезной для фермеров информации: рассказов об успешных практиках, перспективных направлениях развития и инновационных решениях.
"Наши проекты нацелены на помощь фермерам и создание полезного для участников, живого сообщества агропредпринимателей. Мы хотим, чтобы на нашей платформе фермеры делились друг с другом лайфхаками и мы сами готовы делиться с ними экспертизой. Видеоформат — и в том числе подкасты — отлично для этого подходит. Зрители смогут в удобном и дружелюбном формате получать актуальные советы от своих коллег, и могут сравнивать их опыт со своей практикой. Надеемся, это станет стимулом развития как для отдельных фермеров, так и для всей отрасли", — отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.
Первыми были запущены два блока подкастов: "Фермеры в деле" и "Цифровая грядка".
"Фермеры в деле" — подкасты об успешных практиках различных фермерских хозяйств. В видео фермеры будут рассказывать о том, почему решили развивать свое хозяйство, каких результатов достигли и какие цифровые инструменты помогают на этом пути. В частности, в подкастах будут личные истории о том, как извлечь пользу от использования платформ экосистемы Россельхозбанка — например, как платформа Свое Родное способствует привлечению клиентов и продвижению фермерской продукции.
Первый опубликованный в разделе "Фермеры в деле" подкаст посвящен простым, но важным правилам, которыми должен руководствоваться современный агропредприниматель.
Блок "Цифровая грядка" включает подкасты об инновациях в агротехе. Гостями подкастов будут представители стартапов, технологические предприниматели и представители ИТ-сообщества, различных фондов и ассоциаций.
На платформе уже размещена беседа о перспективах применения интернета вещей в сельском хозяйстве, технологических и экономических особенностях его внедрения.
В следующем подкасте в сотрудничестве с экспертами МФТИ планируется обсудить возможности искусственного интеллекта в агроиндустрии. Гости расскажут, можно ли вырастить салат без присутствия человека в теплице, полностью автоматизированно управляя процессами и опираясь только на анализ данных с датчиков. В центре дискуссии будет поиск баланса между затратами на внедрение ИИ-технологий и эффективностью хозяйства.
В планах — запуск новых тематических блоков, расширение географии героев и гостей подкастов. Ими смогут стать представители всех регионов страны. В числе перспективных тем для обсуждения — кадровые вопросы, экономика агротеха и многое другое.
Напомним, что цифровая платформа RSHB DIGITAL запущена Россельхозбанком в марте 2022 года. RSHB DIGITAL — информационный хаб для всех представителей инвестиционного рынка и агротехнического сообщества. Цель проекта — расширить возможности пилотирования инновационных решений в сфере агротеха, повысить эффективность проектного взаимодействия между ними, а также их сотрудничества с банком.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?