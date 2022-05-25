Россельхозбанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой по ставке от 0,1%

Россельхозбанк снизил процентные ставки на ипотечные кредиты с господдержкой. В рамках проводимой акции "Выбери свою ставку" возможно оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке от 8,2%. По совместным программам с застройщиками — по ставке от 0,1%.
По ипотечным кредитам с господдержкой можно оформить кредит до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в остальных регионов до 6 млн рублей, от аккредитованных банком федеральных и региональных застройщиков, среди которых: ГК А101, ГК ПИК, ГК Самолёт, ГК ЛСР, ГК Столица Нижний, ГК Эталон, ГК Арсенал, ГК Зелёный сад, ГК Югстройинвест, ГК Архстройинвестиции, ДК Древо, ГК Dars Development, ООО СЗ "Железно", ГК "UDS", ГК Сувар холдинг и многие другие.
"Мы рады, что условия стол популярного продукта стали ещё доступнее для наших клиентов. Это существенное снижение финансовой нагрузки и дополнительный шаг к улучшению жилищных условий. Со своей стороны для поддержки наших заёмщиков мы проводим акцию, которая позволит россиянам снизить ставку", — сообщил заместитель директор департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.
Акция действует до 30 декабря 2022 года включительно.
За время действия ипотеки с господдержкой Россельхозбанк выдал более 54 млрд рублей примерно 14 000 заёмщикам.
Помимо ипотеки с господдержкой, Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты и по другим льготным жилищным программам: сельской ипотеке, детской ипотеке, дальневосточной ипотеке.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?