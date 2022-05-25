Россельхозбанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой по ставке от 0,1%

Россельхозбанк снизил процентные ставки на ипотечные кредиты с господдержкой. В рамках проводимой акции "Выбери свою ставку" возможно оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке от 8,2%. По совместным программам с застройщиками — по ставке от 0,1%.

По ипотечным кредитам с господдержкой можно оформить кредит до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в остальных регионов до 6 млн рублей, от аккредитованных банком федеральных и региональных застройщиков, среди которых: ГК А101, ГК ПИК, ГК Самолёт, ГК ЛСР, ГК Столица Нижний, ГК Эталон, ГК Арсенал, ГК Зелёный сад, ГК Югстройинвест, ГК Архстройинвестиции, ДК Древо, ГК Dars Development, ООО СЗ "Железно", ГК "UDS", ГК Сувар холдинг и многие другие.

"Мы рады, что условия стол популярного продукта стали ещё доступнее для наших клиентов. Это существенное снижение финансовой нагрузки и дополнительный шаг к улучшению жилищных условий. Со своей стороны для поддержки наших заёмщиков мы проводим акцию, которая позволит россиянам снизить ставку", — сообщил заместитель директор департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

Акция действует до 30 декабря 2022 года включительно.

За время действия ипотеки с господдержкой Россельхозбанк выдал более 54 млрд рублей примерно 14 000 заёмщикам.

Помимо ипотеки с господдержкой, Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты и по другим льготным жилищным программам: сельской ипотеке, детской ипотеке, дальневосточной ипотеке.