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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в покушении на убийство работодателя

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилось расследование уголовного дела 19-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, около магазина в мкр Крутые Ключи парень поссорился с нанимателем из-за того, что отказался выполнять работу. Во время конфликта он три раза ударил оппонента ножом. После этого самарец побежал в съемную квартиру, переоделся и уехал в Ульяновскую область.

Потерпевшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи спасли ему жизнь.

Уголовное дело направят в суд.

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М-да 🤦‍♂️

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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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