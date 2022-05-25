Самарца обвиняют в покушении на убийство работодателя

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 19-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, около магазина в мкр Крутые Ключи парень поссорился с нанимателем из-за того, что отказался выполнять работу. Во время конфликта он три раза ударил оппонента ножом. После этого самарец побежал в съемную квартиру, переоделся и уехал в Ульяновскую область.

Потерпевшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи спасли ему жизнь.

Уголовное дело направят в суд.