Самарца обвиняют в покушении на убийство работодателя

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 19-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, около магазина в мкр Крутые Ключи парень поссорился с нанимателем из-за того, что отказался выполнять работу. Во время конфликта он три раза ударил оппонента ножом. После этого самарец побежал в съемную квартиру, переоделся и уехал в Ульяновскую область.
Потерпевшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи спасли ему жизнь.
Уголовное дело направят в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне