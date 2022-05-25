Жительница Тольятти погибла под колесами разозлившегося приятеля

В Тольятти арестовали 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ночью 22 мая около центрального рынка Комсомольского района обнаружили тело 35-летней женщины с множественными травмами. Правоохранители предположили, что ее сбил автомобиль.
Вскоре задержали подозреваемого — 54-летнего знакомого погибшей. Он рассказал, что их долго связывали близкие отношения, но в начале года они поссорились и долго не общались. В день трагедии пара снова проводила время вместе, но в итоге все закончилось ссорой. Женщина вышла из машины, а кавалер задавил ее.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне