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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти погибла под колесами разозлившегося приятеля

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти арестовали 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ночью 22 мая около центрального рынка Комсомольского района обнаружили тело 35-летней женщины с множественными травмами. Правоохранители предположили, что ее сбил автомобиль.

Вскоре задержали подозреваемого — 54-летнего знакомого погибшей. Он рассказал, что их долго связывали близкие отношения, но в начале года они поссорились и долго не общались. В день трагедии пара снова проводила время вместе, но в итоге все закончилось ссорой. Женщина вышла из машины, а кавалер задавил ее.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", подозреваемого отправили под стражу.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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