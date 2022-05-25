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Экология Общество

В ГК "ЭкоВоз" рассказали о планах по переработке опасных бытовых отходов

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале марта, в связи с изменениями в федеральном законе "Об отходах производства и потребления", ГК "ЭкоВоз" на время приостановила сбор у населения опасных бытовых отходов. На данный момент образователи отходов I и II классов опасности должны иметь договор с федеральным оператором по обращению с отходами. Федеральным оператором назначено дочернее предприятие госкорпорации "Росатом" — ФГУП "ФЭО". Все договоры на обращение с отходами I и II классов опасности, заключенные не с ФГУП "ФЭО", утратили силу.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

За эти три месяца поступило много обращений по вопросу восстановления сбора и утилизации опасных отходов. И этим вопросом сейчас вплотную занимается генеральный директор ГК "Эковоз" Денис Волков на XIII международном форуме "Экология".

На стратегической сессии "Переработка промышленных отходов и ликвидация накопленного ущерба" Денис Александрович задал вопрос: "Как быть населению с использованными батарейками? Собирать и утилизировать батарейки у населения у нашей компании сейчас нет права, значит, они будут попадать в контейнеры с ТКО и в дальнейшем наносить урон земле".

На вопрос ответила руководитель проектного офиса федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" Наталья Кривенко: "В весенней сессии этого года будут внесены поправки в закон 14.4. Исключение для юридических лиц, которые осуществляют сбор или накопление опасных отходов от физических лиц".

А это означает, что социально-экологические проекты по стационарному сбору батареек в школах и в детских садах, а также в Экомобиль опасных отходов, таких как батарейки, ртутьсодержащие градусники, энергосберегающие лампы, — будут жить!

Гид потребителя

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