В самарской канализации обнаружены нефтепродукты

Сотрудники "РКС-Самара" зафиксировали очередной несанкционированный сброс в городскую канализацию отходов нефтепродуктов.

Их попадание в общую канализацию приравнивается к катастрофе: появляется опасность возгорания на сооружениях, отравления сотрудников вредными парами, а также гибель гидробионтов, очищающих стоки перед выпуском в Волгу на Городских очистных канализационных сооружениях.

Последний случай слива нефтепродуктов в централизованную систему канализации произошел вечером 22 мая. Ведутся активные поиски нарушителей.