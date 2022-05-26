Кампусные проекты Россельхозбанка: 40 вузов и более 136 тыс. карт

С момента запуска кампусных проектов Россельхозбанка в 2019 году к ним присоединились 40 аграрных вузов страны. Общее количество выпущенных кампусных карт превысило 136 тыс. Этот уникальный банковский продукт сочетает в себе финансовые и нефинансовые сервисы, выступая одновременно платежным средством, пропуском на территорию вуза и читательским билетом.

Россельхозбанк реализует кампусные проекты с октября 2019. Преимущественно партнерами в них выступают аграрные вузы страны. Так, с момента запуска проектов к ним присоединились Арктический ГАТУ, Дальневосточный ГАУ, Кубанский ГАУ, Курская ГСХА, МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Саратовский ГАУ, СПбГАУ, Ставропольский ГАУ и другие высшие учебные заведения. Всего для учебных учреждений банк выпустил более 136 тыс. кампусных карт. В Самарской области кампусный проект реализуется в Самарском государственном аграрном университете.

Кампусная карта Россельхозбанка — это многофункциональный инструмент, совмещающий в себе финансовые и нефинансовые сервисы. На кампусную карту студенты могут оформить зачисление стипендии, а работники вуза — заработной платы. Карту можно использовать как для обычной офлайн-оплаты, в том числе бесконтактной, так и онлайн-оплаты, товаров и услуг, например, образовательных. С карты можно снимать деньги в банкоматах, ее владельцам доступен мобильный и Интернет-банк, а также программа лояльности "Урожай". При этом карта может служить пропуском на территорию университета, ее можно использовать как читательский билет, с ее помощью также можно авторизоваться в личном кабинете студента или сотрудника, в котором будут отражаться электронное расписание, экзаменационные ведомости, зачетные книжки и т. д. Дополнительная опция для кампусных карт — возможность размещения на карте логотипа вуза.

"Россельхозбанк очень плотно работает с отраслью АПК — мы финансово помогаем аграриям, реализуем образовательные проекты, обеспечиваем выдающимся студентам российских аграрных вузов стипендиальную поддержку, для университетов оборудуем помещения и закупаем технику. На цифровой платформе Свое Фермерство банк также обеспечивает доступ к новейшим достижениям и специализированным знаниям для широкого круга фермеров, формируя таким образом в сельском хозяйстве формат непрерывного обучения и передачи опыта. Там же реализован сервис подбора вакансий для начинающих специалистов. Наш кампусный проект тепло принят агарными вузами страны. Ключевая его особенность — это адаптивность под запрос отдельного вуза, ведь набор доступных сервисов формируется индивидуально. Пик выпуска кампусных карт РСХБ наблюдал осенью 2021 года, и мы готовы и дальше наращивать темпы выпуска этого банковского продукта", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.