На заседании Бюро СоюзМаш и Лиги обсудили новые меры поддержки отечественной промышленности

Под председательством главы Госкорпорации Ростех, председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова состоялось расширенное заседание Бюро СоюзМаш и Лиги содействия оборонным предприятиям. Участники обсудили меры поддержки отечественной промышленности в условиях санкционного давления и механизмы укрепления технологического суверенитета.
В мероприятии приняли участие: первый заместитель председателя CоюзМаш, президент Лиги Владимир Гутенев, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, губернатор Тульской области, вице-президент Союза Алексей Дюмин, члены Бюро — руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.
Сергей Чемезов отметил, что в условиях всесторонних ограничений российская экономика сохраняет свою устойчивость и запас прочности, а ключевая задача на сегодня — максимально смягчить для предприятий последствия вводимых в отношении России санкций.
"Необходимо решить вопрос замещения большого ряда компонентов и комплектующих, которые ранее закупались за рубежом. Самые очевидные направления импортозамещения с огромным мультипликативным эффектом связаны с гражданским авиа- и судостроением, энергетическим и тяжелым машиностроением, производством нефтегазового оборудования, приборостроением. У нас нет иного пути, кроме как развивать и укреплять технологический суверенитет России", — резюмировал председатель.
Владимир Гутенев подчеркнул, что для успешной реализации глобального импортозамещения необходима трансформация механизмов поддержки и инструментов развития экономики. В качестве положительного примера он привел переход от инвестиционного СПИК 1.0 к наукоемкому СПИК 2.0., что дало прорывной эффект в развитии высокотехнологичной промышленности.
По словам Гутенева, сейчас крайне важным является пересмотр принципов функционирования Фонда развития промышленности. Нужно убрать ограничения по предельному объему инвестиций в 500 млн рублей через докапитализацию Фонда в размере 200-250 млрд рублей.
Участники заседания обсудили уже реализуемые меры поддержки промышленности, а также новые проекты, которые войдут в обновленную стратегию развития страны.
"Нам приходится буквально перекраивать промышленную политику. Помимо уже реализуемых проектов и мер поддержки, мы инициируем новые. Сейчас запускается программа по льготному кредитованию критического импорта. Сумма кредитного портфеля — 800 млрд рублей", — обозначил в своем выступлении Василий Осьмаков.
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, планирует принять участие в программе льготного кредитования импорта.
Банк активно использует возможности инструментов господдержки при финансировании промышленных предприятий и решении задач, связанных с импортозамещением. Кредитной организацией накоплена глубокая экспертиза сопровождения проектов от начальной стадии до закрытия сделки, позволяющая формировать оптимальное предложение для каждого клиента на базе наилучшего совмещения возможных мер государственной поддержки, банковских продуктов и актуальных возможностей рынка капитала. Портфель банка по данному направлению превышает 60 миллиардов рублей.
Последние комментарии
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Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
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