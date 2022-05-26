На заседании Бюро СоюзМаш и Лиги обсудили новые меры поддержки отечественной промышленности

Под председательством главы Госкорпорации Ростех, председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова состоялось расширенное заседание Бюро СоюзМаш и Лиги содействия оборонным предприятиям. Участники обсудили меры поддержки отечественной промышленности в условиях санкционного давления и механизмы укрепления технологического суверенитета.

В мероприятии приняли участие: первый заместитель председателя CоюзМаш, президент Лиги Владимир Гутенев, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, губернатор Тульской области, вице-президент Союза Алексей Дюмин, члены Бюро — руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Сергей Чемезов отметил, что в условиях всесторонних ограничений российская экономика сохраняет свою устойчивость и запас прочности, а ключевая задача на сегодня — максимально смягчить для предприятий последствия вводимых в отношении России санкций.

"Необходимо решить вопрос замещения большого ряда компонентов и комплектующих, которые ранее закупались за рубежом. Самые очевидные направления импортозамещения с огромным мультипликативным эффектом связаны с гражданским авиа- и судостроением, энергетическим и тяжелым машиностроением, производством нефтегазового оборудования, приборостроением. У нас нет иного пути, кроме как развивать и укреплять технологический суверенитет России", — резюмировал председатель.

Владимир Гутенев подчеркнул, что для успешной реализации глобального импортозамещения необходима трансформация механизмов поддержки и инструментов развития экономики. В качестве положительного примера он привел переход от инвестиционного СПИК 1.0 к наукоемкому СПИК 2.0., что дало прорывной эффект в развитии высокотехнологичной промышленности.

По словам Гутенева, сейчас крайне важным является пересмотр принципов функционирования Фонда развития промышленности. Нужно убрать ограничения по предельному объему инвестиций в 500 млн рублей через докапитализацию Фонда в размере 200-250 млрд рублей.

Участники заседания обсудили уже реализуемые меры поддержки промышленности, а также новые проекты, которые войдут в обновленную стратегию развития страны.

"Нам приходится буквально перекраивать промышленную политику. Помимо уже реализуемых проектов и мер поддержки, мы инициируем новые. Сейчас запускается программа по льготному кредитованию критического импорта. Сумма кредитного портфеля — 800 млрд рублей", — обозначил в своем выступлении Василий Осьмаков.

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, планирует принять участие в программе льготного кредитования импорта.

Банк активно использует возможности инструментов господдержки при финансировании промышленных предприятий и решении задач, связанных с импортозамещением. Кредитной организацией накоплена глубокая экспертиза сопровождения проектов от начальной стадии до закрытия сделки, позволяющая формировать оптимальное предложение для каждого клиента на базе наилучшего совмещения возможных мер государственной поддержки, банковских продуктов и актуальных возможностей рынка капитала. Портфель банка по данному направлению превышает 60 миллиардов рублей.