ГК "А101" и РСХБ снизили минимальную ставку по льготным ипотечным программам до 0,1%

ГК "А101" и Россельхозбанк объявляют о снижении ставок по льготным ипотечным программам для покупателей квартир в проектах застройщика. Минимальная ставка по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке снижена до 0,1%.
Условия программ действуют в жилых комплексах ГК "А101" в Новомосковском округе Москвы — "Скандинавия", "Испанские кварталы", "Прокшино" и "Белые ночи".
В рамках программ можно получить кредит в размере до 12 млн рублей на срок до 30 лет при внесении не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Ставка действует на весь срок кредитования. Условия актуальны при личном страховании жизни и здоровья. По указанным программам для погашения суммы основного долга можно использовать материнский капитал.
"Россельхозбанк оперативно реагирует на сигналы рынка и очень плотно работает со своими партнерами над разработкой доступных ипотечных программ. Ранее банк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку, где действует льготная ставка 3% на приобретение жилья в сельской местности. Данные программы подойдут клиентам, планирующим ИЖС или покупку готового загородного дома. Для клиентов, желающих приобрести квартиру в столице подойдет предложение ГК "А101", здесь доступны действительно супервыгодные условия ипотечного рынка", — отметила руководитель розничного направления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.
"Новые условия — часть системной работы. Менее чем за три месяца ставки по ипотеке, в том числе с государственной поддержкой, уже снизились до уровня 2021 года благодаря комбинированным программам, сочетающим льготные условия, обеспеченные государством, и субсидии от девелоперов", — обозначила Коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?