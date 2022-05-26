ГК "А101" и РСХБ снизили минимальную ставку по льготным ипотечным программам до 0,1%

ГК "А101" и Россельхозбанк объявляют о снижении ставок по льготным ипотечным программам для покупателей квартир в проектах застройщика. Минимальная ставка по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке снижена до 0,1%.

Условия программ действуют в жилых комплексах ГК "А101" в Новомосковском округе Москвы — "Скандинавия", "Испанские кварталы", "Прокшино" и "Белые ночи".

В рамках программ можно получить кредит в размере до 12 млн рублей на срок до 30 лет при внесении не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Ставка действует на весь срок кредитования. Условия актуальны при личном страховании жизни и здоровья. По указанным программам для погашения суммы основного долга можно использовать материнский капитал.

"Россельхозбанк оперативно реагирует на сигналы рынка и очень плотно работает со своими партнерами над разработкой доступных ипотечных программ. Ранее банк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку, где действует льготная ставка 3% на приобретение жилья в сельской местности. Данные программы подойдут клиентам, планирующим ИЖС или покупку готового загородного дома. Для клиентов, желающих приобрести квартиру в столице подойдет предложение ГК "А101", здесь доступны действительно супервыгодные условия ипотечного рынка", — отметила руководитель розничного направления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

"Новые условия — часть системной работы. Менее чем за три месяца ставки по ипотеке, в том числе с государственной поддержкой, уже снизились до уровня 2021 года благодаря комбинированным программам, сочетающим льготные условия, обеспеченные государством, и субсидии от девелоперов", — обозначила Коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим.