Ночное знакомство закончилось для самарчанки разбоем

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 36-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, потерпевшая жительница Самары поздно ночью познакомилась с двумя мужчинами в районе ул. Стара-Загора. Потом все трое отправились в квартиру одного из них, а через несколько часов самарчанка осталась наедине с одним из новых приятелей. В результате он избил ее и отобрал дорогой телефон, электронные часы, беспроводные наушники, украшения, сумку и документы.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Оказалось, что он неоднократно был судим. Задержанный признал вину и рассказал, что похищенное уже успел сдать в ломбард.