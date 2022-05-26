Ночное знакомство закончилось для самарчанки разбоем

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 36-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, потерпевшая жительница Самары поздно ночью познакомилась с двумя мужчинами в районе ул. Стара-Загора. Потом все трое отправились в квартиру одного из них, а через несколько часов самарчанка осталась наедине с одним из новых приятелей. В результате он избил ее и отобрал дорогой телефон, электронные часы, беспроводные наушники, украшения, сумку и документы.
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Оказалось, что он неоднократно был судим. Задержанный признал вину и рассказал, что похищенное уже успел сдать в ломбард.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне