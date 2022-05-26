Магазинных налетчиков из Сызрани вычислили по голосу на видео

В Сызрани полицейские задержали четверых подозреваемых в налете на магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале мая в магазин на ул. Керамической вошли трое неизвестных в черных масках и, угрожая пистолетом, забрали более 20 тыс. рублей и часть товара.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. При изучении видео оперативнику показались знакомыми голос и манера поведения одного из преступников. Они выдали молодого человека, который уже имеет судимость за кражу.

Сызранца нашли, он признал вину. Позже задержали и остальных. По версии следствия, организатором налета был судимый за кражу безработный житель пос. Варламово. Дома у подозреваемых изъяли пневматический пистолет, мобильники, электрошокер и автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Двух участников преступления заключили под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.