12 тысяч самарцев могут остаться без канализации за долги перед "РКС-Самара"

В летний период традиционно снижается платежная дисциплина. Жители города уезжают на дачу или в отпуск, забывая оплатить квитанции. А делать этого нельзя, напоминают в "РКС-Самара".

Новое предупреждение от ресурсоснабжающего предприятия касается тех, кто не платил за холодную воду и канализацию больше двух месяцев. В этом случае есть реальный шанс остаться без удобств: в квартирах должников точечно затампонируют канализацию, а в частных домах перекроют воду.

Сейчас сотрудники сбытового подразделения "РКС-Самара" подготовили список из 12040 абонентов, проживающих в многоквартирных домах, которым при технической возможности этим летом отключат канализацию, и из 753 абонентов из частного сектора, которым за долги отключат воду.

Общий долг этих 12793 потребителей - 187844915 рублей. Чтобы беспрепятственно пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения, их необходимо оплачивать вовремя и в полном объеме.