Суд продлил срок ареста замглавы Жигулевска до 17 июля

В среду, 25 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда не стала менять постановление Самарского райсуда о продлении ареста замглавы Жигулевска Игоря Смураге. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") в отношении заместителя главы Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам стало известно в январе 2022 года.

По версии следствия, представитель строительной компании хотел добиться снижения недоимки по налогам и попросил помощи в решении вопроса у Смураги. Чиновник согласился и с мая по август 2021 г. получил 23 млн рублей. И это только часть от оговоренной ранее суммы 30 миллионов.

20 января Самарский райсуд Самары отправил Игоря Смурагу под стражу до 17 марта. Потом срок ареста продлили до 11 мая, а теперь - до 11 июля.

Адвокат пытался обжаловать это решение в областном суде, но там с продлением ареста согласились.