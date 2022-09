Галерея "Виктория" завершит сезон выставкой Make It Till You Fake It

Во вторник, 31 мая, в 19:00 в галерее "Виктория" откроется финальная выставка сезона Make It Till You Fake It (18+) (делай это, пока не сымпровизируешь).

Проект куратора Анастасии Альбокриновой посвящен искусству инструкции или инструкции в искусстве. Авторы задались целью найти духовных наследников движения Fluxus, французских ситуационистов и группы "Коллективные действия", которые в условиях хрупкости современного мира обращаются к теме инструкции как способу противостояния иерархиям, регламентам и нормативности, а также через свои практики выстраивают новые типы коммуникации, основанные на открытом знании, свободе и игре. Выставка состоит из пяти разделов, предлагающих разные аспекты взаимодействия с произведениями. "Погуляй, но возвращайся" представляет прогулки и дрейфы, которые можно совершить в городе. "Сломай, собери заново" покажет, как художники работают с технологиями и подменой содержания. "Следуй инструкции" - ряд работ, в которых через знакомые схемы меняется суть объектов. "Представь, что" - произведения, работающие с движением и воображением. "Не выходи, не совершай" - четыре камерных зала, погружающих зрителя в отдельные произведения.

Специальной программой в рамках выставки станут прогулки с проводниками, мастер-классы и перформанс от художника. Проект придуман совместно кураторами из разных городов: Анастасией Альбокриновой (галерея "Виктория", Самара) и Алисой Жихаревой (центр "Клоповник", Челябинск). Изначально он задумывался как творческий обмен между художниками двух городов, но в итоге вырос до трансгеографического проекта, участниками которого могут стать художники из любой точки мира. В основе проекта - масштабный опен-колл, прошедший в апреле 2022 года. Среди более чем 100 заявок от художников из России и других стран часть была отобрана для участия в оффлайн-выставке в галерее "Виктория". Часть художников были специально приглашены куратором выставки в Самаре.

Остальные заявки, соответствующие концепции проекта, в июне станут частью онлайн-библиотеки. К этой библиотеке, в свою очередь, смогут обращаться кураторы, желающие сделать выставку в своем городе. А часть работ и вовсе будет открыта для исполнения зрителями и другими художниками. Так, Make it till you fake it концептуально не редуцируется до одной выставки. Это проект-конструктор, способный подстраиваться под меняющиеся контексты и провоцировать со-творчество и обмен. Участники выставки: Алена Матвеева, Александра Сорокина, Алиса Сорокина, Андрей Чугунов, Альфия Шамсутдинова, Артемий Колесников, группа "Никаких оправданий", группа "Перекоп", Денис Есаков, Дмитрий Птицын, Иван Хрящиков, Игорь Терешков, Илья Качаев, Илья Мартынов, Илья Фролов, Ксения Рябова, Максим Эрикайкин, Маша Ша, Наталия Монахова, Настя Егорова, ОММ (Объединение Мягких Множеств), Олег Христолюбский, Ольга Фомина, Тина Шибалова, Юлия Арсен, Helicalin, Mark Silinio, Matiush First, Papa Srapa.