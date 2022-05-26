Жителя Самарской области обвиняют в "продаже" водительских прав

В Похвистневе отправили в суд уголовное дело 61-летнего мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в марте 2022 г. знакомый попросил мужчину "помочь" с получением водительских прав для себя и супруги.
31 марта 2022 г. обвиняемый получил 78 тыс. рублей. Часть этой суммы - 8 тыс. руб. - должна была пойти на приобретение медицинских заключений, а 70 тыс. руб. - на выдачу самих водительских удостоверений без сдачи экзаменов.
Последние комментарии
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.