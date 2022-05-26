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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области обвиняют в "продаже" водительских прав

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневе отправили в суд уголовное дело 61-летнего мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в марте 2022 г. знакомый попросил мужчину "помочь" с получением водительских прав для себя и супруги.

31 марта 2022 г. обвиняемый получил 78 тыс. рублей. Часть этой суммы - 8 тыс. руб. - должна была пойти на приобретение медицинских заключений, а 70 тыс. руб. - на выдачу самих водительских удостоверений без сдачи экзаменов.

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