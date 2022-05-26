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Преступления Происшествия

Студента училища из Самарской области втянули в кражу

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе Самарской области обнаружили, что подросток втянут в преступление. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе 2022 г. 20-летний учащийся профессионального училища с. Домашка предложил 17-летнему парню украсть деньги с банковского счета одногруппника. Несовершеннолетний через свой телефон перевел со счета жертвы 7450 руб. на банковскую карту старшего сообщника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления").

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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