Студента училища из Самарской области втянули в кражу

В Кинельском районе Самарской области обнаружили, что подросток втянут в преступление. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в январе 2022 г. 20-летний учащийся профессионального училища с. Домашка предложил 17-летнему парню украсть деньги с банковского счета одногруппника. Несовершеннолетний через свой телефон перевел со счета жертвы 7450 руб. на банковскую карту старшего сообщника.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне