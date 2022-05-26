Прокуратура уличила тольяттинских полицейских в фальсификации доказательств

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту фальсификации доказательств. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее, в январе 2021 г., местная жительница стала жертвой мошенничества. В соцсети ей пришло сообщение якобы от сестры о том, что их мать умерла. На странице родственницы был размещен пост о сборе средств. Тольяттинка перевела 20 тыс. рублей. После этого выяснилось, что страницу родственницы взломали.

Женщина обратилась в полицию. Как выяснила прокуратура, сотрудники МВД уговорили ее написать заявление о незначительности ущерба и сфальсифицировали протокол допроса.