Прокуратура уличила тольяттинских полицейских в фальсификации доказательств

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту фальсификации доказательств. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее, в январе 2021 г., местная жительница стала жертвой мошенничества. В соцсети ей пришло сообщение якобы от сестры о том, что их мать умерла. На странице родственницы был размещен пост о сборе средств. Тольяттинка перевела 20 тыс. рублей. После этого выяснилось, что страницу родственницы взломали.
Женщина обратилась в полицию. Как выяснила прокуратура, сотрудники МВД уговорили ее написать заявление о незначительности ущерба и сфальсифицировали протокол допроса.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне