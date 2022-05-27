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Преступления Происшествия

Молодая тольяттинка стала жертвой мошенников при покупке билетов на концерт в Интернете

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратилась 21-летняя местная жительница, которая сообщила, что потеряла около 10 тыс. руб. при покупке билетов на концерт через Интернет.

Пройдя по первой ссылке, девушка выбрала подходящее представление и с целью оплаты билета ввела в поля для заполнения реквизиты банковской карты и код подтверждения, поступивший в sms-сообщении.

Данные операции жительница Тольятти выполнила несколько раз, так как сайт выдавал сбой в оплате. В результате со счета девушки были похищены денежные средства - около 10 тыс. рублей.

Она заблокировала банковскую карту, после чего написала в службу поддержки, ей в сообщении направили ссылку для возврата денежных средств с условием, что на счете должны быть денежные средства. Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

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