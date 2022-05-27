Жительницу Тольятти будут судить за кредитное мошенничество

В Чапаевске отправили в суд уголовное дело 32-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

С марта по июнь 2021 г. в полицию обращались тольяттинцы, которым начали приходить письма от кредитных организаций с требованием оплатить проценты по займам, которых они не брали. Правоохранители выяснили, что запросы на выдачу кредитов оформлялись в одной и той же организации, а деньги зачислялись на счета местной жительницы.

Безработную женщину задержали. Она рассказала, что с февраля 2018 г. по ноябрь 2020 г. работала директором салона сотовой связи и имела доступ к персональным данным клиентов. После увольнения обвиняемая продолжала использовать логин и пароль от электронной базы данных, скачивала изображения паспортов и оформляла займы на незнакомцев, указывая в заявках реквизиты своих банковских карт.

В деле насчитывается шесть эпизодов мошенничества, общий ущерб составил более 33 тыс. рублей.