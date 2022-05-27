К концу года РСХБ выпустит 10 новых цифровых сервисов для фермеров

Россельхозбанк принял участие в митапе, организованном сообществом AgroCode Hub. На мероприятии обсуждались вопросы импортозамещения агропродукции и технологий в АПК, а также потенциал цифровизации мелких фермерских хозяйств.

Митапы — неформальные тематические встречи участников сообщества AgroCode Hub с отраслевыми экспертами и приглашенными гостями. Митап стал площадкой для диалога AgroTech-стартапов, инвесторов, фермеров и производителей сырья и оборудования. Основными вопросами для обсуждения стали переход на независимую экономику и колебания цен, связанные с этим, а также перспективные направления стартапов и инвестиций.

В рамках первой встречи "Кто займет место иностранных компаний на российском AgroTech-рынке?" предприниматели, представители среднего и крупного бизнеса, эксперты и разработчики технологий поделились опытом и выработали новые совместные решения назревших проблем. Участники поделились своими прогнозами о том, какие специализированные ИТ-решения будут актуальны для AgroTech-рынка в ближайшее время.

С 2019 года Россельхозбанк развивает свою экосистему, в которую входят технологические сервисы. Например, Свое Фермерство предоставляет продукты и услуги для фермеров, Свое Родное предлагает фермерские продукты для жителей городов, а Свое Село позволяет найти участок, материалы, а также партнеров для строительства жилья в сельской местности. Всё это создано для упрощения деятельности фермеров и для более эффективной реализации произведенной продукции. Для дальнейшего развития цифровых технологий в АПК Россельхозбанк организует хакатоны и акселераторы, с финалистами которых банк проводит пилотные проекты и, в случае если они оказываются успешными, выходит на долгосрочное сотрудничество со стартапами. Например, на портал Свое Жилье был интегрирован сервис RealtyCloud, который за 1 час проводит автоматическую проверку объекта недвижимости и его собственника на юридическую чистоту и возможные риски.

"Мы создали такое пространство, где не только лидеры рынка агротехрешений, но и небольшие российские стартапы могут реализовывать свои проекты. Цифровизация агробизнеса — наша приоритетная задача, и годы работы с аграриями, особенно с малым и микробизнесом, позволяют нам утверждать, что фермерские хозяйства заинтересованы в цифровизации. Применение цифровых технологий позволяет им оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность бизнеса. Так, оцифровка поля и перенос данных на мобильное устройство фермера позволят компенсировать отсутствие интернета в сельской местности", — отмечает заместитель директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.

Для увеличения темпа внедрения цифровых решений Россельхозбанк уже провел 2 акселератора и несколько хакатонов для российских компаний и стартапов, занимающихся развитием технологий в АПК. Сейчас эти компании предоставляют пользователям цифровых платформ банка около 20 сервисов, а до конца года это количество увеличится до 30.

По окончании дискуссии участники митапа смогли воспользоваться открытым микрофоном, чтобы рассказать о своих проектах или запросах на сотрудничество. Нетворкинг с коллегами способствовал обсуждению актуальных вопросов и потенциальных коллабораций, а также обмену мнениями.