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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают трех магазинных воровок

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти разыскивают трех женщин по подозрению в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 6 мая злоумышленницы похитили одежду в ТЦ на ул. Революционной.
Преступление попало на записи камер видеонаблюдения. Сейчас женщин разыскивают.

Приметы подозреваемых:

1) среднее телосложение, темные волосы средней длины, была одета в светлые куртку и кроссовки, темные джинсы, черный джемпер.

2) среднее телосложение, темные волосы средней длины, была одета в черную куртку, светлые джинсы и кроссовки.

3) среднее телосложение, рыжие волосы средней длины, была одета в черную ветровку с капюшоном, серое трико и серые кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432 или 112.

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