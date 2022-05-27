В Тольятти разыскивают трех магазинных воровок

В Тольятти разыскивают трех женщин по подозрению в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 6 мая злоумышленницы похитили одежду в ТЦ на ул. Революционной.

Преступление попало на записи камер видеонаблюдения. Сейчас женщин разыскивают.

Приметы подозреваемых:

1) среднее телосложение, темные волосы средней длины, была одета в светлые куртку и кроссовки, темные джинсы, черный джемпер.

2) среднее телосложение, темные волосы средней длины, была одета в черную куртку, светлые джинсы и кроссовки.

3) среднее телосложение, рыжие волосы средней длины, была одета в черную ветровку с капюшоном, серое трико и серые кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432 или 112.