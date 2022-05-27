В Тольятти разыскивают трех магазинных воровок

В Тольятти разыскивают трех женщин по подозрению в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Днем 6 мая злоумышленницы похитили одежду в ТЦ на ул. Революционной.
Преступление попало на записи камер видеонаблюдения. Сейчас женщин разыскивают.
Приметы подозреваемых:
1) среднее телосложение, темные волосы средней длины, была одета в светлые куртку и кроссовки, темные джинсы, черный джемпер.
2) среднее телосложение, темные волосы средней длины, была одета в черную куртку, светлые джинсы и кроссовки.
3) среднее телосложение, рыжие волосы средней длины, была одета в черную ветровку с капюшоном, серое трико и серые кроссовки.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432 или 112.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне