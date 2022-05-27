Преступная халатность: сирота из Самары уже семь лет ждет квартиру

В Самаре возбудили уголовное дело из-за того, что сирота не смог получить квартиру. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
27-летний мужчина семь лет назад попал в список детей-сирот и ожидает своего жилья. За все это время городской департамент управления имуществом так и не смог предоставить квартиру в муниципальный наем.
Эта ситуация послужила поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне