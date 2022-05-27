В Доме офицеров пройдет фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ

С 30 мая по 5 июня на базе Дома офицеров Самарского гарнизона проводит Восьмой Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ. В фестивале примут участие ансамбли песни и пляски Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли Воздушно-космических войск, Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда", воздушно-десантных войск, железнодорожных войск.

Всего на сцену выйдут более чем 600 артистов. Цель фестиваля - оценить творческую работу и концертную деятельность ансамблей песни и пляски, определить уровень профессионального мастерства артистов, совершенствовать культурное взаимодействие между армией и обществом.

Основными мероприятиями станут торжественное открытие и закрытие фестиваля, выступление коллективов в воинских частях Самарского гарнизона и перед жителями городов Самарской области, военно-учебных заведениях, военном госпитале, на концертных площадках и парках города Самары.

Ансамбли представят концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также различные танцы и пляски.

В состав жюри войдут представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, а также известные деятели культуры и искусства города Самары.

Главной наградой фестиваля станет вручение Гран-при; коллективы ансамблей, занявшие 1, 2 и 3 места, удостоятся почетного звания "Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации". Кроме того, будут определены победители в номинациях "Лучший оркестр ансамбля", "Лучший хор ансамбля", Лучший балет ансамбля", а также в личных номинациях.

Фестиваль откроется в 12 часов 30 мая 2022 г. - на 2-й очереди набережной около памятника князю Григорию Засекину, далее 30 и 31 мая 2022 г. на сцене Дома офицеров пройдет Всероссийский отборочный этап конкурса "Армия культуры" в рамках подготовки к международному конкурсу "Армейские международные игры - 2022", а с 1 по 4 июня на сцене Дома офицеров пройдут конкурсные выступления ансамблей песни и пляски.

Торжественная церемония закрытия фестиваля и гала-концерт состоятся 5 июня в 15 часов на сцене Дома офицеров. Будут представлены лучшие номера творческих коллективов и проведено награждение победителей.