Новый знакомый украл у тольяттинки телефон и электронную сигарету

В мае в полицию Тольятти поступило сообщение от 31-летней местной жительницы о том, что у нее похитили сотовый телефон и электронную сигарету.

Она пояснила полицейским, что накануне происшествия познакомилась на улице с молодым человеком, пригласила его к себе домой, в квартиру, расположенную в одном из домов Автозаводского района.

Во время общения тольяттинка отвлеклась (в связи с заболеванием она работает на дому через интернет), а мужчина сказав, что ему нужно в магазин, и ушел из квартиры. Через непродолжительное время заявительница обнаружила отсутствие своего телефона и электронной сигареты. Самостоятельно связаться с "гостем" она не смогла и на следующий день обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за вымогательство 31-летний местный житель. Он был задержан по адресу проживания одного из знакомых.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что телефон и электронную сигарету продал незнакомому мужчине на остановке общественного транспорта, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Розыск похищенного имущества продолжается.