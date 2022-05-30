РСХБ оценил потенциал импортозамещения в косметической отрасли в России

Эксперты Россельхозбанка оценили потенциал импортозамещения в косметической отрасли в России. Одновременно происходят два разнонаправленных процесса: уход ряда крупных зарубежных производителей и наращивание планов производства российских. В конечном итоге потребление косметики, средств бытовой химии и гигиены в существенной степени не сократится, так как эта группа товаров в современном обществе не имеет заменителей. По оценке РСХБ, отечественные производители имеют наиболее сильные позиции в следующих сегментах: средства по уходу за домом, парфюмерно-косметическая и бытовая аэрозольная продукция, жидкости для бытового и промышленного клининга. Растет российский сегмент уходовой и косметики из натуральных компонентов. Одной из основных движущих сил импортозамещения может стать органическая косметика.

Органика как драйвер импортозамещения в косметике

По мнению экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ, органическая косметика обладает самым широким охватом аудитории потребителей парфюмерно-косметической продукции. Рост объемов потребления косметики на натуральной основе является общемировым трендом. С каждым годом потребители все больше заботятся не только о своем внешнем виде, но и в большей степени о своем здоровье. Преобладание органических элементов в составе натуральной косметики сказывается на антиаллергенных свойствах последней, подходит для всех возрастных групп и не вызывает привыкания.

В России рынок органической косметики находится на начальном этапе становления, а это значит, что за счет низкой базы вероятен кратный рост производства. Уход ряда крупных заграничных брендов отразился на потребительском поведении россиян, сдвинув спрос в сторону отечественных продуктов, в том числе органики. Аналитики Россельхозбанка исследовали изменения спроса на органическую косметику. Базой для анализа послужила цифровая платформа Свое Родное.

Исследование показало, что в апреле-мае 2022 года спрос на косметику из натуральных компонентов вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первую тройку самых востребованных категорий составила органическая косметика по уходу за кожей лица (рост заказов втрое), уход за волосами (вдвое), уход за телом (вдвое).

Среди лидирующих категорий каждый второй заказ приходится на питательные кремы, в том числе масла и сыворотки для лица. Каждый пятый - на шампуни и бальзамы для волос, а еще 30% поровну разделились между скрабом и молочком для тела.

"Следствием ухода с рынка целого ряда известных иностранных брендов станет его кардинальный передел. Драйвером импортозамещения станет продолжение роста спроса на отечественную органическую косметику. Россияне ценят главные преимущества органической косметики: натуральность и экологичность. Для развития косметической промышленности у страны есть большой потенциал, в том числе в сегменте фермерской, "крафтовой" продукции. Последняя обеспечит широту ассортимента. Фермеры уже несколько лет активно развивают производство косметики на основе натуральных компонентов, нынешняя ситуация поможет им заметно укрепить позиции", - объясняет руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

На платформе Россельхозбанка "Свое Родное" представлен широкий ассортимент органической уходовой косметики. В качестве уникального примера можно назвать фермерские улиточные хозяйства, где происходит производство натуральных косметических средств на основе муцина. Улиточный муцин используется в косметических средствах для увлажнения и омоложения кожи.

Органическая косметика из муцина улитки отличается восстанавливающими, антибактериальными и увлажняющими свойствами, служит естественным источником гиалуроновой кислоты. Кроме того, улиточную косметику применяют для создания ровного тона кожи, поддержания ее эластичности и упругости. Для создания уходовой косметики на российских фермах используют только муцин улитки Мюллер, лишь он дает косметический эффект.

А, например, компании и фермерские хозяйства с Юга Сибири специализируются на производстве и продаже натуральной сибирской косметики и товаров для здоровья. Вся продукция изготавливается вручную из свежесобранных дикоросов, произрастающих на экологически чистой территории Горного Алтая. Химия и консерванты при изготовлении не используются. Линейка продукции с использованием даров алтайской природы включает кремы ручной работы, эко-бальзамы, эфирные масла и твердые шампуни.

Перспективные сегменты

По ключевым косметическим товарам Россия выступает нетто-импортером, при этом совокупный дефицит рискового импорта¹ парфюмерно-косметических средств (без учета средств бытовой химии и личной гигиены) можно оценить в 2,5 млрд долл. США. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в сегменте "Гигиена полости рта", где высоко присутствие стран с партнерскими отношениями. Наибольший потенциал импортозамещения эксперты РСХБ видят в подсегменте дезодоранты/антиперспиранты, благодаря наличию развитой отечественной производственной базы.

Дольше всего - до трех лет - может происходить импортозамещение в сегменте брендированной люксовой косметики. Также усилий потребует замещение стиральных порошков, российское производство которых имеет низкие показатели сырьевой локализации.

"Большинство производителей косметики и бытовой химии из Европы и США сошлись на сокращении инвестиций в маркетинг. Полного ухода зарубежных игроков и приостановки деятельности на российском рынке, в противовес алармистским ожиданиям марта, не произошло. Ряд брендов, которые ранее планировали уход с российского рынка, на деле заняли выжидательную позицию, остановив новые инвестиции в российские площадки и сохранив производственную функцию", - комментирует Дмитрий Тарасов.

В современной геополитической ситуации российские производители рассчитывают на частичное занятие освободившихся ниш на рынке. Лимитирующим фактором может стать присутствие импортных добавок и необходимости обслуживания зарубежного оборудования в технологической цепочке российских предприятий. Данный вопрос, скорее всего, будет решен в ближнесрочной (два-три года) перспективе путем импорта сырьевых компонентов и упаковки, оборудования и комплектующих через дистрибьюторские компании "третьих стран". Увеличение транспортного плеча поставок скажется на росте компонентов себестоимости. Однако российские производители могут увеличить инвестиции в рекламу и маркетинг и, в противовес зарубежным компаниям, расширить линейку производимой продукции.

Интересной особенностью стало и прекращение экспорта западных компаний из России. Например, британская Unilever не будет вывозить продукцию российского производства на прочие рынки сбыта, что отчасти может увеличить устойчивость на рынке и без того известных брендов.

"Объем российского рынка для зарубежных компаний выглядит "лакомым куском", который вряд ли останется невосполненным в результате массового ухода "западных" игроков. Претендентами на занятие свободной емкости рынка могут стать компании из Республики Корея, Израиля и Турции в люкс-сегменте. Российские же производители получат более широкие возможности для маркетингового продвижения своей продукции, но и потенциал внутреннего производства существенно зависит от поставок сырья и оборудования из-за границы. Ожидается, что наибольшее конкурентное давление российские производители окажут на массовый и эконом-сегменты, существенно нарастив в них свои рыночные доли", - заключает Дмитрий Тарасов.