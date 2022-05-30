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При поддержке Россельхозбанка состоялся рабочий визит ассоциации "Народный фермер" в Самарскую область

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе визита 25 мая прошла встреча председателя ассоциации Олега Сироты с фермерами-наставниками, которые работают в регионе.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Нам важно понимать трудности, с которыми сталкиваются фермеры в своей работе. Объединившись, вместе мы сможем их преодолеть", - начал знакомство Олег Сирота.

Он рассказал о созданной ассоциации "Народный фермер", цель которой - продвижение интересов фермерского сообщества, решение системных и частных вопросов производства сельскохозяйственной продукции. Сегодня в объединении состоят почти 2000 фермеров и переработчиков из 10 регионов России.

Опытом работы поделились самарские фермеры. Оксана Семкина, получатель гранта "Агростартап", рассказала о своем пути организации козьей молочной фермы, от выбора профиля сельскохозяйственного производства до познания секретов сыроварения. Сыровар Олег Сирота порекомендовал посетить курсы сыроварения в Угличе, которые проходил сам, рассказал об отечественных производителях заквасок для сыров.

Нурия Бурматнова представила свой опыт выращивания радужной форели с использованием установки замкнутого водообмена. Рассказала, что корм для рыбы приходится привозить с Дальнего Востока. Возник вопрос субсидирования перевозки корма из дальних регионов. Олег Сирота пригласил рыбовода присоединиться к участию в совещаниях на федеральном уровне.

"Еще мы хотим принять участие в конкурсе грантов "Агротуризм". Можем показывать, как выращивается рыба, и проводить мастер-классы по ее приготовлению", - сообщила Нурия Бурматнова.

"Вы на правильном пути. Экскурсии в агрохозяйства - быстро развивающаяся ниша в мировом туризме. Люди действительно едут смотреть на животных, они хотят приезжать в село. Мы на Истринской сыроварне убедились в этом", - сказал Олег Сирота.

Желание стать получателем гранта "Агротуризм" высказала и Антонина Касаткина, председатель одного из крупных сельхозкооперативов Самарской области "Перспективный". Кооператив подал заявку на участие в федеральном конкурсе, но в организации туристического объекта есть ряд проблем, в том числе вид разрешенного использования земель. Олег Сирота предложил вместе проанализировать ситуацию и разобраться в нормативных документах, регулирующих вопросы землепользования.

Илья Ятманкин, представитель семейной молочной фермы, обратил внимание на подорожание ветеринарных препаратов и поиск альтернативных производителей. Он поднял кадровую проблему в сельском хозяйстве.

"Нам очень трудно найти специалистов по любому направлению", - сказал фермер.

"Профтехобразование - самая большая проблема в сельском хозяйстве, - согласился Олег Сирота. - В одно время прервалась преемственность поколений, возникала огромная пропасть между теоретиками и практиками отрасли. Бизнес значительно обогнал образовательный процесс. Не сильно развито и профобразование в школах. Молодежь поедет туда, где есть новый технологический уклад. Нам необходимо рассказывать и показывать, что сельское хозяйство - это современная отрасль, цифровые технологии. Тогда можно пытаться привлекать в АПК не только сельских, но и городских детей".

В минсельхозе Самарской области рассказали, что в четырех муниципальных районах открыты четыре агрокласса. Разговор о сельском хозяйстве в школах ведется в игровой форме.

Повышению квалификации аграриев способствует и проект Россельхозбанка "Школа фермера", отметил Андрей Линкер, заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка. В прошлом году 32 фермера прошли обучение в Самаре. В рамках федерального образовательного проекта за полтора года подготовлено почти две тысячи квалифицированных аграриев в 50 регионах страны. Больше 100 выпускников стали получателя грантов на развитие бизнеса. Для поддержки перспективных студентов Россельхозбанк реализует стипендиальную программу в 66 учебных заведениях в 49 регионах страны, именную стипендию от банка получают 450 студентов. В Самарской области стипендиальная программа Россельхозбанка действует уже несколько лет, ежегодно семь лучших студентов Самарского государственного аграрного университета получают именные стипендии.

На дегустацию фермерской продукции Ассоциацию "Народный фермер" пригласили в Самарский аграрный университет. Более 20 фермерских хозяйств предложили попробовать свою продукцию: молоко, кефир, творог, мед, мясо. Было много сыра, каждый хотел получить оценку своих сыров, в том числе сыров известного сыровара России Олега Сироты.

"Продукция высококачественная, что-то присмотрели в свой магазин, будем помогать коллегам выходить на рынки других регионов. Обсудили с коллегами способы реализации сельхозпродукции, продажи напрямую от фермера без посредников. Рад, что в Самарской области развивается переработка - свои сыроварни, колбасные цеха, пекарни. Важно, чтобы прибыль оставалась в регионе, в сельской местности создавались рабочие места и люди не уезжали из деревни", - отметил Олег Сирота.

Для молодых специалистов отрасли Олег Сирота провел семинар "Сельское хозяйство - стартап в твое перспективное будущее". Рассказал молодым специалистам и будущим аграриям о новых возможностях сельского хозяйства сегодня и о специфике подготовки специалистов-аграриев в современных экономических условиях, о своем фермерском пути - ошибках, неудачах и успешных идеях.

"Фермерская история должна иметь продолжение, - сказал Олег Сирота. - Человек должен быть счастлив на своей работе. А счастье - когда все получается и есть движение. Чтобы самарские фермеры стали еще счастливее, предлагаю присоединиться к ассоциации "Народный фермер", определить неравнодушного к проблемам отрасли координатора, который сможет развивать направление и ставить вопросы фермерам на более высоком уровне. Считаю, фермерское сообщество Самарской области достойно громко заявить о себе и своем продукте, быть заметным в России. Мы готовы поддерживать и помогать".

Рабочий визит ассоциации "Народный фермер" завершился экскурсией и дегустацией сыров на сыроварне Viva-Speranza семьи Красненко. Козы в хозяйстве живут на втором этаже, на прогулку они спускаются и поднимаются по лестнице, а подышать выходят на свой балкон.

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