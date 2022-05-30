Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена Серебряным Знаком Ассоциации банков России

Председатель Совета АБР Анатолий Аксаков вручил Елене Георгиевой одну из главных наград банковского сектора — Серебряный Знак. Награждение состоялось в Москве на IV Съезде Ассоциации банков России.
Ассоциация банков России (АБР) — наиболее авторитетное профессиональное объединение, представляющее консолидированную позицию банковского сообщества в отношениях с органами власти и регулятором.
Серебряным знаком АБР России за особые заслуги в банковской сфере награждаются представители кредитных, научных и общественных организаций, органов исполнительной и законодательной власти, средств массовой информации. Елена Георгиева, возглавляющая Новикомбанк с 2016 года, отмечена почетной наградой за вклад в развитие финансовой системы страны.
Новикомбанк предоставляет широкий спектр услуг предприятиям машиностроения и высоких технологий, поддерживает стратегически важные для страны проекты. Его ключевой целью является обеспечение промышленных компаний лучшими условиями финансирования. Активы банка по итогам 2021 года выросли на 15,6% и превысили 646 млрд рублей, а объем кредитов юридическим и физическим лицам составил 420 млрд рублей. Рентабельность акционерного капитала банка на протяжении трёх лет находится на уровне 20%, показатель Cost/income (отражающий способность банка управлять своими доходами и расходами) не превышает 30% и является одним из лучших в банковской системе.
"Благодарю уважаемое профессиональное сообщество за высокую оценку нашей работы. В Новикомбанке организован эффективный двусторонний информационный обмен с Ассоциацией банков России. Мы стараемся внести свой вклад в выстраивание взаимоотношений между кредитными организациями и регулятором, в развитие законодательной и нормативной базы, обеспечение доступности финансовых услуг для граждан нашей страны", — прокомментировала Елена Георгиева.
В рамках регулярного взаимодействия с АБР Новикомбанк формирует экспертное мнение по всем вопросам деятельности кредитных организаций, выходит с инициативами по совершенствованию банковского законодательства. Представители банка участвовали в обсуждении таких актуальных тем, как цифровизация финансовой системы и введение цифрового рубля, развитие ESG-банкинга в России, усиление информационной безопасности, внедрение сервиса "Система быстрых платежей".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?