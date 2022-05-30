16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
США ввели санкции против самарского банка "Спутник" Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост

Банки Финансы

Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена Серебряным Знаком Ассоциации банков России

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 170
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Совета АБР Анатолий Аксаков вручил Елене Георгиевой одну из главных наград банковского сектора — Серебряный Знак. Награждение состоялось в Москве на IV Съезде Ассоциации банков России.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ассоциация банков России (АБР) — наиболее авторитетное профессиональное объединение, представляющее консолидированную позицию банковского сообщества в отношениях с органами власти и регулятором.

Серебряным знаком АБР России за особые заслуги в банковской сфере награждаются представители кредитных, научных и общественных организаций, органов исполнительной и законодательной власти, средств массовой информации. Елена Георгиева, возглавляющая Новикомбанк с 2016 года, отмечена почетной наградой за вклад в развитие финансовой системы страны.

Новикомбанк предоставляет широкий спектр услуг предприятиям машиностроения и высоких технологий, поддерживает стратегически важные для страны проекты. Его ключевой целью является обеспечение промышленных компаний лучшими условиями финансирования. Активы банка по итогам 2021 года выросли на 15,6% и превысили 646 млрд рублей, а объем кредитов юридическим и физическим лицам составил 420 млрд рублей. Рентабельность акционерного капитала банка на протяжении трёх лет находится на уровне 20%, показатель Cost/income (отражающий способность банка управлять своими доходами и расходами) не превышает 30% и является одним из лучших в банковской системе.

"Благодарю уважаемое профессиональное сообщество за высокую оценку нашей работы. В Новикомбанке организован эффективный двусторонний информационный обмен с Ассоциацией банков России. Мы стараемся внести свой вклад в выстраивание взаимоотношений между кредитными организациями и регулятором, в развитие законодательной и нормативной базы, обеспечение доступности финансовых услуг для граждан нашей страны", — прокомментировала Елена Георгиева.

В рамках регулярного взаимодействия с АБР Новикомбанк формирует экспертное мнение по всем вопросам деятельности кредитных организаций, выходит с инициативами по совершенствованию банковского законодательства. Представители банка участвовали в обсуждении таких актуальных тем, как цифровизация финансовой системы и введение цифрового рубля, развитие ESG-банкинга в России, усиление информационной безопасности, внедрение сервиса "Система быстрых платежей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5