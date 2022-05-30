Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена Серебряным Знаком Ассоциации банков России

Председатель Совета АБР Анатолий Аксаков вручил Елене Георгиевой одну из главных наград банковского сектора — Серебряный Знак. Награждение состоялось в Москве на IV Съезде Ассоциации банков России.

Ассоциация банков России (АБР) — наиболее авторитетное профессиональное объединение, представляющее консолидированную позицию банковского сообщества в отношениях с органами власти и регулятором.

Серебряным знаком АБР России за особые заслуги в банковской сфере награждаются представители кредитных, научных и общественных организаций, органов исполнительной и законодательной власти, средств массовой информации. Елена Георгиева, возглавляющая Новикомбанк с 2016 года, отмечена почетной наградой за вклад в развитие финансовой системы страны.

Новикомбанк предоставляет широкий спектр услуг предприятиям машиностроения и высоких технологий, поддерживает стратегически важные для страны проекты. Его ключевой целью является обеспечение промышленных компаний лучшими условиями финансирования. Активы банка по итогам 2021 года выросли на 15,6% и превысили 646 млрд рублей, а объем кредитов юридическим и физическим лицам составил 420 млрд рублей. Рентабельность акционерного капитала банка на протяжении трёх лет находится на уровне 20%, показатель Cost/income (отражающий способность банка управлять своими доходами и расходами) не превышает 30% и является одним из лучших в банковской системе.

"Благодарю уважаемое профессиональное сообщество за высокую оценку нашей работы. В Новикомбанке организован эффективный двусторонний информационный обмен с Ассоциацией банков России. Мы стараемся внести свой вклад в выстраивание взаимоотношений между кредитными организациями и регулятором, в развитие законодательной и нормативной базы, обеспечение доступности финансовых услуг для граждан нашей страны", — прокомментировала Елена Георгиева.

В рамках регулярного взаимодействия с АБР Новикомбанк формирует экспертное мнение по всем вопросам деятельности кредитных организаций, выходит с инициативами по совершенствованию банковского законодательства. Представители банка участвовали в обсуждении таких актуальных тем, как цифровизация финансовой системы и введение цифрового рубля, развитие ESG-банкинга в России, усиление информационной безопасности, внедрение сервиса "Система быстрых платежей".