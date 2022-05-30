Жителя Самарской области будут судить за убийство 94-летней женщины

В Самарской области отправили в суд уголовное дело жителя Кошкинского района, которого обвиняют в убийстве и краже. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Около 7:00 1 января 2022 г. в доме на ул. Верхней с. Антипкино обнаружили тело убитой 94-летней женщины.

По версии следствия, в новогоднюю ночь пьяный обвиняемый решил влезть в дом к пенсионерке. Он разбил локтем окно и отодвинул засов входной двери. Злоумышленник избил и задушил хозяйку дома. После этого он похитил из найденного сундука 18 тыс. рублей. Эти деньги он потратил на выпивку и возвращение долгов.