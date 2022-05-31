Тольяттинец продавал землю и перевел мошенникам "предоплату"

В Тольятти 53-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина хотел найти покупателя на земельный участок через сайт объявлений. В мае ему позвонил неизвестный, расспросил об участке и предложил перевести 25 тыс. руб. в качестве предоплаты.
После этого владелец участка получил СМС с какого-то номера о якобы зачисленных через некий банк деньгах. Позже "покупатель" вновь позвонил тольяттинцу, отказался от покупки и попросил вернуть предоплату. В итоге мужчина перевел собственные средства. Только после этого он проверил баланс и понял, что не получал никаких денег.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне