Тольяттинец продавал землю и перевел мошенникам "предоплату"

В Тольятти 53-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина хотел найти покупателя на земельный участок через сайт объявлений. В мае ему позвонил неизвестный, расспросил об участке и предложил перевести 25 тыс. руб. в качестве предоплаты.

После этого владелец участка получил СМС с какого-то номера о якобы зачисленных через некий банк деньгах. Позже "покупатель" вновь позвонил тольяттинцу, отказался от покупки и попросил вернуть предоплату. В итоге мужчина перевел собственные средства. Только после этого он проверил баланс и понял, что не получал никаких денег.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.