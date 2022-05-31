СМИ: "Крылья Советов" выкупили Матео Барача за 500 тыс. евро

"Крылья Советов" выкупили у "Сочи" защитника Матео Барача за 500 тыс. евро, сообщает Metaratings.ru. Хорват подписал с самарцами контракт по схеме "2+1". Зарплата футболиста осталась такой же, как и в сочинском клубе.

Самарский клуб арендовал защитника в феврале 2022 года. На его счету 16 матчей в Российской премьер-лиге (в том числе шесть - за "Крылья") и один забитый мяч.