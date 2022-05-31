Новикомбанк предлагает льготное кредитование для проектов цифровой трансформации

Льготный кредит предоставляется на сумму от 5 млн руб. до 5 млрд руб. для финансирования одного проекта, процентная ставка для потребителей IT- продуктов составляет от 1 до 5%, для IT-разработчиков — до 3%.
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Об этом рассказала участникам Первого Всероссийского форума "Импортозамещение. Новые возможности" управляющая дополнительным офисом в Челябинске Ирина Кудрякова.
"Новикомбанк применяет уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами, который заключается в сопровождении проекта от начальной стадии до закрытия сделки. Банк работает в тесном сотрудничестве с фондами, институтами развития, что помогает осуществлять софинансирование цифровых проектов и добиваться оптимальной стоимости предоставляемого инвестиционного пакета, а также эффективно использует механизмы, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 1598", — говорит Ирина Кудрякова.
Заемщиком по кредиту может выступать как потребитель IT-решений, так и их разработчик, а профиль реализуемых потребителями IT-решений проектов — самым разнообразным: от закупки лицензионного прикладного ПО до оснащения автоматизированными системами управления крупных промышленных агрегатов.
Новикомбанк предоставляет возможность оформить льготный кредит на сумму от 5 млн руб. до 5 млрд руб. для финансирования одного проекта. Процентная ставка для потребителей IT- продуктов составляет от 1 до 5%, для IT- разработчиков — до 3%.
Партнерами Банка являются отраслевые лидеры, отвечающие за реализацию проектов цифровизации в промышленности.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.