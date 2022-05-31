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Футбол Спорт

"Крылья Советов" интересуются полузащитником Михаилом Каймаковым

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" заинтересовались полузащитником "Славена" Михаилом Каймаковым, сообщает "РБ Спорт".

Информацию о том, что два российских клуба из второй восьмерки, а также "Крылья Советов" рассматривают приобретение игрока, подтвердил и его агент Стипе Лапич.

"У Михаила была небольшая травма, но обошлось без операции, он уже восстановился и сыграет в составе сборной Молдовы, - рассказал Лапич. - Если он покажет себя, думаю, поедет в Россию. У него есть российский паспорт, Михаил сам хотел бы перейти в Премьер-Лигу. Сейчас мы на связи с тремя клубами, один из них - "Крылья Советов".

В нынешнем сезоне Михаил Каймаков сыграл в составе "Славена" 25 матчей в чемпионате и кубке Хорватии, отметился двумя голами и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тыс. евро.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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