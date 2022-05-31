"Крылья Советов" интересуются полузащитником Михаилом Каймаковым

"Крылья Советов" заинтересовались полузащитником "Славена" Михаилом Каймаковым, сообщает "РБ Спорт".

Информацию о том, что два российских клуба из второй восьмерки, а также "Крылья Советов" рассматривают приобретение игрока, подтвердил и его агент Стипе Лапич.

"У Михаила была небольшая травма, но обошлось без операции, он уже восстановился и сыграет в составе сборной Молдовы, - рассказал Лапич. - Если он покажет себя, думаю, поедет в Россию. У него есть российский паспорт, Михаил сам хотел бы перейти в Премьер-Лигу. Сейчас мы на связи с тремя клубами, один из них - "Крылья Советов".

В нынешнем сезоне Михаил Каймаков сыграл в составе "Славена" 25 матчей в чемпионате и кубке Хорватии, отметился двумя голами и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тыс. евро.