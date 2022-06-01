"Крылья Советов" подписали Гапонова и Барача

ФК "Крылья Советов" заключил контракты с защитниками Ильей Гапоновым и Матео Барачем, сообщает пресс-служба клуба.

Гапонов перешел в самарский клуб из московского "Спартака". Весной он уже выступал за "Крылья Советов" на правах аренды. Защитник провел за волжан шесть матчей в РПЛ. Контракт с Гапоновым заключен сроком на три года.

Хорватский защитник Матео Барач, этой весной также выступавший за "Крылья" на правах аренды, выкуплен самарским клубом у "Сочи". Контракт с 27-летним футболистом заключен сроком на два года. Барач провел за "Крылья Советов" шесть матчей и отметился голом в ворота "Зенита".