В Самаре осудили бывшего пристава за служебный подлог

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В Железнодорожном райсуде Самары вынесли приговор бывшему судебному приставу В.Дубошиной. Ее признали виновной в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.