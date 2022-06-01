В регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам

Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в регионе ежегодно приводят в нормативное состояние городские улицы и региональные трассы, ведущие к образовательным учреждениям.
Помимо обновления проезжей части, на объектах проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофоров, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка.
"За три года реализации проекта мы привели в нормативное состояние 2,1 тыс. участков дорог, ведущих к школам и детским садам. Учебный год закончился, кто-то отправится на каникулы, кто-то - сдавать экзамены, а для дорожников начинается самое активное время работы. Необходимо обновить дороги, чтобы и в новом учебном году путь к знаниям был максимально быстрым, комфортным и безопасным", - сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В текущем году подрядные организации продолжат обновлять подъезды к школам и детсадам.
"В этом сезоне мы планируем привести к нормативу 822 участка дорог вблизи образовательных учреждений. Их общая протяженность составит более 2,3 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, региональные и межмуниципальные трассы, по которым курсируют школьные автобусы. Большая часть объектов будет сдана в эксплуатацию к началу нового учебного года", - рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
В Самарской области в 2022 году обновят 15 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 162,2 км, по которым проходят школьные маршруты.
В целях повышения безопасности дорожного движения работы проведут комплексно. На участках, помимо ремонта дорожного полотна, обустроят 13 пешеходных переходов, установят 30 светофорных объектов, порядка 9000 п.м барьерных ограждений, 837 п.м пешеходных ограждений, 2500 дорожных знаков, 12500 п.м тротуаров, обновят 33 остановочных пункта.
В Самаре в нормативное состояние приведут 11 улиц протяженностью около 23 км, ведущих к образовательным учреждениям и детским садам.
Напомним, в Самарской области безопасности дорожного движения уделяют особое внимание. Кроме обновления и обустройства дорог в рамках реализации дорожного нацпроекта, на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения по поручению главы региона Дмитрия Азарова всем муниципальным районам Самарской области ежегодно выделяются субсидии из регионального фонда.
Также по инициативе губернатора проводятся тематические мероприятия для жителей всех возрастных групп, включающие профилактические беседы, занятия, акции.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается