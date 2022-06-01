Россельхозбанк рассказал о доступности кредитных средств для самарских аграриев

Россельхозбанк принял участие в заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства в Торгово-промышленной палате Самарской области. На мероприятии был организован круглый стол "Стабильная работа сельскохозяйственных предприятий в условиях санкций и внешних ограничений: вопросы и решения".

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков, в текущем году на меры господдержки АПК региона предусмотрено 3 млрд 485 млн рублей (в 2021 году - 3 млрд 137 млн рублей). По животноводству реализуется 17 направлений господдержки (12 из них на условиях софинансирования из федерального бюджета), по растениеводству - 10 (из них 8 на условиях софинансирования); по направлению инвестиционной деятельности четыре меры, малые формы - восемь. Кроме того, поддержка оказывается по направлению обеспечения стабильности в промышленном секторе (за счет средств областного бюджета), в сфере подготовки профессиональных кадров.

Отдельное внимание было уделено вопросу о кредитных ресурсах для сельхозпроизводителей, точнее, их доступности.

"Россельхозбанк служит опорным банком агропромышленного комплекса и активно кредитует агропредприятия и фермеров. Причем у сельхозпроизводителей есть возможность получить в нашем банке кредитные средства по ставке до 5% годовых. На конец мая текущего года Самарский филиал Россельхозбанка направил сельхозпроизводителям на сезонные работы свыше 6,5 млрд рублей. Из них 4,1 млрд рублей выдано в рамках льготного кредитования, что составляет 63% от общей суммы заемных средств. В прошлом году Самарский региональный филиал Россельхозбанка предоставил агропромышленному комплексу региона 14,08 млрд рублей кредитных средств. Из них 10,43 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке", - отметила заместитель директора Самарского филиала Россельхозбанка Светлана Зоткина.

Также прошла презентация кредитных продуктов Россельхозбанка, которыми могут воспользоваться сельхозпроизводители, в том числе и предприятия вновь образованные или с небольшим опытом в сельском хозяйстве.

В круглом столе также приняли участие представители министерства промышленности и торговли Самарской области, комитета по с/х и продовольствию Самарской губернской думы, представители администраций 27 муниципальных районов Самарского региона, а также главы КФХ. Обсуждались меры поддержки сельскохозяйственного производства в регионе, главы КФХ делились опытом работы в условиях санкций, поднимались вопросы о дополнительных мерах поддержки сельхозпроизводителей.