В Международный день защиты детей сотрудники региональной Госавтоинспекции приняли участие в праздничных мероприятиях

В Международный день защиты детей сотрудники Госавтоинспекции традиционно приняли участие в праздничных мероприятиях в парке им. Ю.Гагарина и на площадке стадиона "Самара Арена".

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, одно из них прошло в городском парке им. Ю.Гагарина в Самаре. У главной сцены парка была развернута тематическая площадка ГИБДД. Юные отдыхающие с интересом останавливались возле мощных мотоциклов, на которых несут службу сотрудники мотовзвода полка ДПС, рассматривали патрульный транспорт и самих инспекторов дорожно-патрульной службы, делая яркие селфи на память.

На площадке Госавтоинспекции ребята с удовольствием проходили мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов и получали в подарок от сотрудников полиции сувениры и полезные памятки по ПДД.

Маленьких жителей губернии и их родителей в тот день ждала еще одна увлекательная программа, направленная на обучение безопасному поведению на дорогах. На площадке стадиона "Самара Арена" состоялся финал областного конкурса "Водители-родители", а затем открытие ежегодного семейного онлайн-чемпионата "Каникулы без ДТП". Данные конкурсы проводятся Самарским областным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, при поддержке УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, Всероссийского общества автомобилистов и других партнеров.

Семейные команды проходили соревнования в различных номинациях. Все призеры и победители награждены дипломами, кубками, медалями и ценными подарками.

На протяжении всего праздника проводилась "Ярмарка безопасности ЮИД". Ребята смогли проверить свои знания в области Правил дорожного движения, управления велосипедом и самокатом, узнали много полезного об отрядах юных инспекторов движения. За верные ответы и выполненные задания ребята получали жетоны, которые обменивали на призы и подарки. Как дети, так и взрослые с интересом участвовали в различных мастер-классах: оказание первой помощи, использование детских удерживающих устройств, изготовление световозвращающих элементов и многое другое.