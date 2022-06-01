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Общество

В Международный день защиты детей сотрудники региональной Госавтоинспекции приняли участие в праздничных мероприятиях

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Международный день защиты детей сотрудники Госавтоинспекции традиционно приняли участие в праздничных мероприятиях в парке им. Ю.Гагарина и на площадке стадиона "Самара Арена".

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, одно из них прошло в городском парке им. Ю.Гагарина в Самаре. У главной сцены парка была развернута тематическая площадка ГИБДД. Юные отдыхающие с интересом останавливались возле мощных мотоциклов, на которых несут службу сотрудники мотовзвода полка ДПС, рассматривали патрульный транспорт и самих инспекторов дорожно-патрульной службы, делая яркие селфи на память.

На площадке Госавтоинспекции ребята с удовольствием проходили мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов и получали в подарок от сотрудников полиции сувениры и полезные памятки по ПДД. 

Маленьких жителей губернии и их родителей в тот день ждала еще одна увлекательная программа, направленная на обучение безопасному поведению на дорогах. На площадке стадиона "Самара Арена" состоялся финал областного конкурса "Водители-родители", а затем открытие ежегодного семейного онлайн-чемпионата "Каникулы без ДТП". Данные конкурсы проводятся Самарским областным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, при поддержке УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, Всероссийского общества автомобилистов и других партнеров. 

Семейные команды проходили соревнования в различных номинациях. Все призеры и победители награждены дипломами, кубками, медалями и ценными подарками.

На протяжении всего праздника проводилась "Ярмарка безопасности ЮИД". Ребята смогли проверить свои знания в области Правил дорожного движения, управления велосипедом и самокатом, узнали много полезного об отрядах юных инспекторов движения. За верные ответы и выполненные задания ребята получали жетоны, которые обменивали на призы и подарки. Как дети, так и взрослые с интересом участвовали в различных мастер-классах: оказание первой помощи, использование детских удерживающих устройств, изготовление световозвращающих элементов и многое другое.

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Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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