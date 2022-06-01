Детский кешбэк от Новикомбанка: не только путёвки

Новикомбанк предлагает держателям карты "Мир" получить не только возврат 50% стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь, но и еще 5% кешбэка — от суммы, потраченной на экипировку и доставку ребёнка к месту отдыха. Как и в 2021 году, программа детского туристического кешбэка пользуется повышенным спросом среди клиентов банка в этом году.

Программа детского туристического кешбэка — инициатива Федерального агентства по туризму — вновь стартовала в конце марта текущего года и набирает всё большую популярность среди держателей карты "Мир". Не стали исключением и клиенты Новикомбанка.

В рамках проекта ребёнка можно отправить в стационарный или палаточный, государственный или коммерческий круглосуточный лагерь в любом регионе России (полный список на сайте проекта — мирпутешествий.рф), оплатив путёвку картой, зарегистрированной в Программе лояльности для держателей карты "Мир". Сумма возврата составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку. Кешбэк не распространяется на городские лагеря, экскурсионные поездки с классом или с родителями. Программа действует до 31 августа 2022 года.

Клиенты Новикомбанка могут дополнительно сэкономить на подготовке ребёнка к поездке, подключившись к программе "Кешбэк": до 1 июля повышенный кешбэк — 5% от суммы покупки — предусмотрен по категориям "Спорттовары" (покупки в магазинах, продающих спортивные товары, одежду для активного отдыха и спорта, велосипеды) и "Аренда авто" (каршеринг, прокат легковых и грузовых автомобилей, автоприцепов, автодомов, кемперов и такси).

Программа детского туристического кешбэка наиболее выгодна семьям, в которых несколько детей: можно оплатить любое количество смен по отдельности и получить возврат с каждой оплаты, обеспечив детям полноценный летний отдых при значительной экономии семейного бюджета.

Подключиться к программе "Кэшбэк" Новикомбанка можно в Мобильном приложении или Интернет-банке, по телефону: +7 800 250-70-07, в офисе банка или через персонального менеджера.