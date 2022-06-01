Детский кешбэк от Новикомбанка: не только путёвки

Новикомбанк предлагает держателям карты "Мир" получить не только возврат 50% стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь, но и еще 5% кешбэка — от суммы, потраченной на экипировку и доставку ребёнка к месту отдыха. Как и в 2021 году, программа детского туристического кешбэка пользуется повышенным спросом среди клиентов банка в этом году.
Программа детского туристического кешбэка — инициатива Федерального агентства по туризму — вновь стартовала в конце марта текущего года и набирает всё большую популярность среди держателей карты "Мир". Не стали исключением и клиенты Новикомбанка.
В рамках проекта ребёнка можно отправить в стационарный или палаточный, государственный или коммерческий круглосуточный лагерь в любом регионе России (полный список на сайте проекта — мирпутешествий.рф), оплатив путёвку картой, зарегистрированной в Программе лояльности для держателей карты "Мир". Сумма возврата составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку. Кешбэк не распространяется на городские лагеря, экскурсионные поездки с классом или с родителями. Программа действует до 31 августа 2022 года.
Клиенты Новикомбанка могут дополнительно сэкономить на подготовке ребёнка к поездке, подключившись к программе "Кешбэк": до 1 июля повышенный кешбэк — 5% от суммы покупки — предусмотрен по категориям "Спорттовары" (покупки в магазинах, продающих спортивные товары, одежду для активного отдыха и спорта, велосипеды) и "Аренда авто" (каршеринг, прокат легковых и грузовых автомобилей, автоприцепов, автодомов, кемперов и такси).
Программа детского туристического кешбэка наиболее выгодна семьям, в которых несколько детей: можно оплатить любое количество смен по отдельности и получить возврат с каждой оплаты, обеспечив детям полноценный летний отдых при значительной экономии семейного бюджета.
Подключиться к программе "Кэшбэк" Новикомбанка можно в Мобильном приложении или Интернет-банке, по телефону: +7 800 250-70-07, в офисе банка или через персонального менеджера.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?