В Самаре установят скульптуру, посвященную повести "Детство Темы"

В Самаре появится скульптурная композиция, посвященная повести "Детство Темы" авторства Николая Гарина-Михайловского, которая была написана в Самарской области.

С просьбой увековечить память о писателе - инженере-путейце Николае Георгиевиче Гарине-Михайловском - к Александру Хинштейну обратилась инициативная группа краеведов и общественников.

В 2022 г. отмечается 170-летие писателя. Уроженец Санкт-Петербурга, в 1882 году Гарин-Михайловский переехал жить в Самарскую губернию, где приобрел имение в деревне Гундоровка Бугурусланского уезда (ныне нежилая деревня Сергиевского района Самарской области). Здесь он предпринял попытки организовать свое хозяйство, но в 1885 году вернулся на службу в Министерство путей сообщения. В 1892 году в "Русском богатстве" была опубликована первая повесть Николая Георгиевича "Детство Темы". Это произведение было создано в самарской Гундоровке.

Александр Хинштейн предложил к юбилею писателя выбрать в Самаре место для установки скульптурной композиции. Традиционно средства на изготовление памятника будут привлечены из внебюджетных источников при содействии парламентария. Уже готовы варианты эскизов будущей композиции, выполненные скульптором Константином Чернявским.

В мэрии Самары считают, что предпочтительно, если предполагаемые места установки скульптурной композиции будут связаны с профессиональной деятельностью Гарина-Михайловского (железной дорогой), либо располагаться в местах, активно посещаемых детьми.

В среду, 1 июня, в ходе совместного выезда Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, историки и краеведы осмотрели варианты размещения скульптуры. Среди потенциальных мест для установки памятника - парк им. Щорса, сквер в районе ТЦ "ГудОК", площадка на пересечении ул. Красноармейской и ул. Ленинской, а также пространство рядом с Самарским театром кукол "Лукоморье".

Последняя точка расположена прямо напротив дома на ул. Ленинской, где проживал знаменитый писатель.

Общественники разделились во мнении: одинаково достойными показались площадки у "Лукоморья" и около ТЦ "ГудОК". Однако окончательное решение будет принято только после народного голосования.