Предложения Новикомбанка: СПФС, оптимизация отчетности и ESG-банкинг

Новикомбанк направил в Ассоциацию банков России предложения по развитию финансового сектора. Рекомендации от банковского сообщества, нацеленные на системную поддержку сектора, консолидированы к заседанию Совета Ассоциации банков России. Инициативы Новикомбанка затронули, в частности, вопросы использования СПФС, оптимизации отчетности и развития ESG-банкинга.

По мнению экспертов Новикомбанка, в условиях санкционного давления и отключения ряда банков от SWIFT, крайне важно, чтобы все финансовые организации использовали для расчетов систему передачи финансовых сообщений (СПФС), что позволит быстро и безопасно производить обмен данными о платежах и снизить операционные риски.

Для оптимизации работы по подготовке банковской отчетности Новикомбанк отметил целесообразность разработки единого программного обеспечения с хранилищем данных и открытыми API для загрузки данных.

Важным направлением в развитии финансового сектора Новикомбанк считает ESG-банкинг. Перед банками стоят масштабные задачи, связанные с принципами экологической, социальной и управленческой ответственности (цифровизация банковских услуг и уход от бумажных технологий, усиление кибербезопасности и защиты клиентов от мошенников, сотрудничество банков с кафедрами вузов). Реализация мероприятий по цифровизации может стать эффективной мерой стимулирования кредитных организаций.

"Трудно переоценить вклад Ассоциации банков России в организацию диалога между регулятором и бизнес-сообществом: мы отчетливо видим, что в результате наших дискуссий и предложений формируются конкретные рекомендации, которые впоследствии активно внедряются в деятельность банков и позволяют финансовому сектору динамичнее развиваться, — говорит Председатель Правления Новикомбанка, член Совета Ассоциации банков России Елена Георгиева. — Надеюсь, наши новые инициативы, получив поддержку банковского сообщества и регулятора, послужат драйвером развития российского финансового сектора".

Ассоциация банков России с конца февраля 2022 года направила в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ, Банк России, федеральные министерства и ведомства более 60 писем, содержащих обширный перечень предложений банковского сообщества.