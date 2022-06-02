Предложения Новикомбанка: СПФС, оптимизация отчетности и ESG-банкинг

Новикомбанк направил в Ассоциацию банков России предложения по развитию финансового сектора. Рекомендации от банковского сообщества, нацеленные на системную поддержку сектора, консолидированы к заседанию Совета Ассоциации банков России. Инициативы Новикомбанка затронули, в частности, вопросы использования СПФС, оптимизации отчетности и развития ESG-банкинга.
По мнению экспертов Новикомбанка, в условиях санкционного давления и отключения ряда банков от SWIFT, крайне важно, чтобы все финансовые организации использовали для расчетов систему передачи финансовых сообщений (СПФС), что позволит быстро и безопасно производить обмен данными о платежах и снизить операционные риски.
Для оптимизации работы по подготовке банковской отчетности Новикомбанк отметил целесообразность разработки единого программного обеспечения с хранилищем данных и открытыми API для загрузки данных.
Важным направлением в развитии финансового сектора Новикомбанк считает ESG-банкинг. Перед банками стоят масштабные задачи, связанные с принципами экологической, социальной и управленческой ответственности (цифровизация банковских услуг и уход от бумажных технологий, усиление кибербезопасности и защиты клиентов от мошенников, сотрудничество банков с кафедрами вузов). Реализация мероприятий по цифровизации может стать эффективной мерой стимулирования кредитных организаций.
"Трудно переоценить вклад Ассоциации банков России в организацию диалога между регулятором и бизнес-сообществом: мы отчетливо видим, что в результате наших дискуссий и предложений формируются конкретные рекомендации, которые впоследствии активно внедряются в деятельность банков и позволяют финансовому сектору динамичнее развиваться, — говорит Председатель Правления Новикомбанка, член Совета Ассоциации банков России Елена Георгиева. — Надеюсь, наши новые инициативы, получив поддержку банковского сообщества и регулятора, послужат драйвером развития российского финансового сектора".
Ассоциация банков России с конца февраля 2022 года направила в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ, Банк России, федеральные министерства и ведомства более 60 писем, содержащих обширный перечень предложений банковского сообщества.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?