Капитан "Крыльев Советов" Сергей Божин может покинуть клуб

Капитан "Крыльев Советов" защитник Сергей Божин рассматривает варианты продолжения карьеры. Об этом агент 27-летнего футболиста Олег Еремин рассказал порталу metaratings.ru.

"У Сергея закончился контракт с "Крыльями Советов", но сейчас нельзя точно сказать, что он покинет команду. Клуб предлагает новый контракт, однако мы сейчас рассматриваем варианты, ведем переговоры. Сергей хочет получать больше игровой практики", - сказал Еремин.

Божин родился в Самаре и является воспитанником самарского футбола. В прошедшем сезоне он поучаствовал в шести встречах "Крыльев Советов", в пяти из них выходил в стартовом составе с капитанской повязкой. Помимо "Крыльев", он в своей карьере выступал за "Ладу", "Сызрань-2003", "Факел" и "Торпедо".