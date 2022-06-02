16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Капитан "Крыльев Советов" Сергей Божин может покинуть клуб "Крылья Советов" подписали Гапонова и Барача "Крылья Советов" интересуются полузащитником Михаилом Каймаковым СМИ: "Крылья Советов" выкупили Матео Барача за 500 тыс. евро Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают "Крылья Советов"

Футбол Спорт

Капитан "Крыльев Советов" Сергей Божин может покинуть клуб

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 271
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Капитан "Крыльев Советов" защитник Сергей Божин рассматривает варианты продолжения карьеры. Об этом агент 27-летнего футболиста Олег Еремин рассказал порталу metaratings.ru.

"У Сергея закончился контракт с "Крыльями Советов", но сейчас нельзя точно сказать, что он покинет команду. Клуб предлагает новый контракт, однако мы сейчас рассматриваем варианты, ведем переговоры. Сергей хочет получать больше игровой практики", - сказал Еремин.

Божин родился в Самаре и является воспитанником самарского футбола. В прошедшем сезоне он поучаствовал в шести встречах "Крыльев Советов", в пяти из них выходил в стартовом составе с капитанской повязкой. Помимо "Крыльев", он в своей карьере выступал за "Ладу", "Сызрань-2003", "Факел" и "Торпедо".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3