Мошенники украли у самарца биткоины на 12,5 млн рублей

Будьте бдительны! В полицию за помощью обратился 25-летний житель Самары, заявив, что у него похищены 12,5 млн руб., которые он хранил на одном из почтовых серверов в виде криптовалюты Bitcoin, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители установили, что злоумышленники "вскрыли" почтовый ящик потерпевшего и в течение суток перевели деньги на расчетные счета в различные регионы РФ.
По данному факту проводится проверка.
Чтобы обезопасить себя от взлома, полицейские рекомендуют придерживаться следующих правил:
- создавайте сложные пароли, используя цифры, символы, а также чередуя прописные и заглавные буквы;
- пользуйтесь только официальными версиями антивирусных программ;
- настраивая вход в аккаунт с нового оборудования, подтверждайте его паролем, присланным в sms;
- никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомые люди;
- при входе на свою страницу, где необходимо ввести данные, всегда смотрите на адрес сайта в поисковой строке браузера - он может отличаться от оригинального знаком или одной буквой и оказаться фальшивым.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне