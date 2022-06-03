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Преступления Происшествия

Мошенники украли у самарца биткоины на 12,5 млн рублей

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Будьте бдительны! В полицию за помощью обратился 25-летний житель Самары, заявив, что у него похищены 12,5 млн руб., которые он хранил на одном из почтовых серверов в виде криптовалюты Bitcoin, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители установили, что злоумышленники "вскрыли" почтовый ящик потерпевшего и в течение суток перевели деньги на расчетные счета в различные регионы РФ.

По данному факту проводится проверка.

Чтобы обезопасить себя от взлома, полицейские рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • создавайте сложные пароли, используя цифры, символы, а также чередуя прописные и заглавные буквы;
  • пользуйтесь только официальными версиями антивирусных программ;
  • настраивая вход в аккаунт с нового оборудования, подтверждайте его паролем, присланным в sms;
  • никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомые люди;
  • при входе на свою страницу, где необходимо ввести данные, всегда смотрите на адрес сайта в поисковой строке браузера - он может отличаться от оригинального знаком или одной буквой и оказаться фальшивым.

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