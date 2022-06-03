Мошенники украли у самарца биткоины на 12,5 млн рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Будьте бдительны! В полицию за помощью обратился 25-летний житель Самары, заявив, что у него похищены 12,5 млн руб., которые он хранил на одном из почтовых серверов в виде криптовалюты Bitcoin, сообщает ГУ МВД по Самарской области.