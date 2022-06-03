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Финансы Экономика и бизнес

Налогоплательщики могут получать актуальную информацию об уплате налогов по электронной почте или в смс-сообщении

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из Личного кабинета налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис предоставляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности, а также способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России "Информирование о задолженности".

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